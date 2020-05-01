Украина Отмена карантина в Черкассах: Аваков пригрозил городской власти последствиями

2020-05-01 13:43 279

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что реагирование на ослабление карантинных мер в Черкассах будет жестким.

На своей странице в Twitter министр призыал председателя городского совета Черкасс прекратить рисковать здоровьем и жизнью людей "ради политических игр".

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал Аваков.

Полиция Черкасской области уже открыла уголовное дело по факту принятого в горсовете решения об ослаблении карантина.

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID - ОН ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ВСЕ ВИРУСЫ

"Руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вчера городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов.

Чтобы не умереть со скуки во время карантина, подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ