Отмена карантина в Черкассах: Аваков пригрозил городской власти последствиями

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что реагирование на ослабление карантинных мер в Черкассах будет жестким.
На своей странице в Twitter министр призыал председателя городского совета Черкасс прекратить рисковать здоровьем и жизнью людей "ради политических игр".
"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал Аваков.
Полиция Черкасской области уже открыла уголовное дело по факту принятого в горсовете решения об ослаблении карантина.
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"Руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, вчера городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов.
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