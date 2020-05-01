Украина Отмена карантина в Черкассах: Аваков пригрозил городской власти последствиями

2020-05-01 13:43 279
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что реагирование на ослабление карантинных мер в Черкассах будет жестким.

На своей странице в Twitter министр призыал председателя городского совета Черкасс прекратить рисковать здоровьем и жизнью людей "ради политических игр".

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал Аваков.

Полиция Черкасской области уже открыла уголовное дело по факту принятого в горсовете решения об ослаблении карантина.

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID - ОН ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ВСЕ ВИРУСЫ

"Руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вчера городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов.

Чтобы не умереть со скуки во время карантина, подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Швейцария ослабила карантин и планирует открыть границы

2020-05-01 12:13 345

Какая украинцам нужна соцпомощь, чтобы выжить при карантине: названы суммы

2020-04-30 20:30 1059

Кличко возмущен: киевляне не платят за коммуналку, а гуляют по Крещатику

2020-04-30 15:14 480

Чем отличается карантин в Украине от ограничений в других странах мира

2020-04-30 08:38 840

Еще новости в разделе "Украина"

Пожары в Чернобыльской зоне: уничтожены тысячи гектаров заповедников

2020-05-01 17:33 21

Отмена карантина в Черкассах: Аваков пригрозил городской власти последствиями

2020-05-01 13:43 279

КАРТА Прогноз погоды на начало мая: сегодня начнутся дожди, грозы и похолодание

2020-05-01 11:42 1059

Автоматическую фотофиксацию нарушений ПДД перенесли до окончания карантина

2020-05-01 09:10 642
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Пожары в Чернобыльской зоне: уничтожены тысячи гектаров заповедников 2020-05-01 17:33 21
Отмена карантина в Черкассах: Аваков пригрозил городской власти последствиями 2020-05-01 13:43 279
КАРТА Прогноз погоды на начало мая: сегодня начнутся дожди, грозы и похолодание 2020-05-01 11:42 1059
Автоматическую фотофиксацию нарушений ПДД перенесли до окончания карантина 2020-05-01 09:10 642

Лента

17:33 Пожары в Чернобыльской зоне: уничтожены тысячи гектаров заповедников
16:27 COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям
15:38 В Германии из 163 тыс зараженных Covid-19 более 120 тысяч уже вылечены
14:45 Ким Шредингера! В ООН признали, что не в курсе жив или мертв лидер Северной Кореи
14:16 В поисках порно в Сети мужчина нашел видео 18+ со своей женой
13:43 Отмена карантина в Черкассах: Аваков пригрозил городской власти последствиями
видео 13:15 Самые мощные психологические фильмы про игру на выживание + бонус
12:41 Трамп уверен, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого
12:13 Швейцария ослабила карантин и планирует открыть границы
КАРТА 11:42 Прогноз погоды на начало мая: сегодня начнутся дожди, грозы и похолодание