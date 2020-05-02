Украина Пенсии до 50 тысяч гривен, пересчет выплат начался: в Пенсионном фонде назвали счастливчиков

2020-05-02 12:00 420
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Некоторые украинские пенсионеры сегодня получает неимоверно высокий размер выплат, по сравнению с другими гражданами

Об этом говорится в материале Пенсионного фонда Украины.

Так, по состоянию на первое апреля общая численность пенсионеров в Украине составляет чуть более 11,2 млн человек. При этом средний размер пенсии составляет 3170 гривен.

Однако бывшие судьи в Украине получают пенсию в размере 50 тысяч гривен. При этом бывшие военные в Украине получают пенсию в чуть более чем пять тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, с 1 мая украинским пенсионерам проиндексируют пенсии. Стало известно, кому и на сколько повысят выплаты.

Пенсионный фонд Украины профинансирует повышение пенсии для 8,36 миллиона человек. Установлено, что размер пенсионных выплат не может быть ниже 2100 гривен, а после индексации пенсии украинцев будут повышены не менее, чем на 100 гривен. Средний размер повышения составит 259,41 гривен.

Украинцы начнут получать проиндексированные пенсии уже с 4 мая.

 Подчеркивается, что обязательным условием повышения пенсии до уровня прожиточного минимума будет наличие достаточного страхового стажа (для женщин не менее 30 лет, для мужчин - от 35 лет).

 

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