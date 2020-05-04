Коронавирус Медики Франции нашли COVID-19 в анализах, которые брали еще в прошлом году

2020-05-05 12:10 162

Первый пациент, заразившийся COVID-19, мог появиться во Франции еще в прошлом году, а именно - 27 декабря, заявил главный реаниматолог больницы города Бобиньи Ив Коэн.

Как сообщает BFM, врачи повторно рассмотрели анализы пациентов с пневмонией, поступивших в больницу в декабре и январе, и анализ одного из 24 пациентов дал положительный результат на коронавирус.

“При госпитализации проводилось тестирование на грипп, а также другие виды коронавирусов, они были отрицательными. На COVID-19 тогда еще у нас не тестировали", - пояснил медик.

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"Пытаясь найти ответ, где он мог подхватить инфекцию, мы обнаружили, что его жена работает в рыбном магазине рядом с продавцами суши китайского происхождения. Возможно, супруга болела бессимптомно", - предположил он.

Вопрос был ли мужчина, госпитализированный в декабре в больницу Бобиньи, нулевым пациентом или нет остается открытым. Доктор допустил, что, если проверить анализы пациентов, которые поступали с пневмонией в конце прошлого года, коронавирус можно будет выявить и у кого-то из них.

Официально считается, что первые заразившиеся коронавирусом появились во Франции в конце января. По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли почти 25 тысяч человек. Число подтвержденных случаев заражения в стране составляет около 131 тысяч.

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