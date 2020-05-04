Коронавирус В Кабмине заявили, что власти Черкасс не имеют полномочий отменять карантин

2020-05-04 13:10 228
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ослабление карантина в некоторых городах – это политическое решение местных властей. Городские главы не консультировались с Минздравом. Об этом Степанов заявил во время брифинга в Киеве.

По словам министра, для того, чтобы ослабить карантин, нужно анализировать ситуацию с распространением вируса и консультироваться с вирусологами или специалистами.

"Аргументация, которую начали использовать те или иные мэры городов, мне неизвестна. По крайней мере к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались. Поэтому, видимо, это такое чисто политическое решение с четким пониманием, что с 11 мая, всем понятно, и мы это неоднократно говорили, что мы будем предлагать смягчение карантинных мероприятий", - сказал Степанов.

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID

Также он отметил, что, согласно закону, введение карантина на территории страны – это прерогатива исключительно Кабинета министров.

"Это с точки зрения - как минимум нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления не существует таких полномочий", - добавил глава Минздрава.

 Напомним, в четверг, 30 апреля, городская власть Черкасс значительно ослабила карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться коронавирусом

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Черкасская ОГА через суд добивается отмены решения о смягчении карантина

2020-05-04 09:40 375

В Минздраве объяснили, почему употребление алкоголя не спасет от COVID-19

2020-05-03 15:00 702

Продление карантина в Украине: глава Минздрава сделал срочное заявление, "мы предлагаем..."

2020-05-03 13:00 948

Когда и как в Украине начнут отменять карантин - в Минздраве назвали точные даты

2020-05-01 21:36 7485

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украинцам разъяснили, на что тратятся «карантинные» миллиарды из бюджета

2020-05-04 16:30 51

В Китае за сутки всего три случая заражения коронавирусом - все "импортные"

2020-05-04 15:46 135

видео Карантин в Украине продлили до 22 мая, но отменили многие ограничения и запреты

2020-05-04 15:14 216

В Киеве отмечено резкое снижение уровня заражения COVID-19

2020-05-04 14:45 168
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Украинцам разъяснили, на что тратятся «карантинные» миллиарды из бюджета 2020-05-04 16:30 51
В Китае за сутки всего три случая заражения коронавирусом - все "импортные" 2020-05-04 15:46 135
видео Карантин в Украине продлили до 22 мая, но отменили многие ограничения и запреты 2020-05-04 15:14 216
В Киеве отмечено резкое снижение уровня заражения COVID-19 2020-05-04 14:45 168

Лента

16:30 Украинцам разъяснили, на что тратятся «карантинные» миллиарды из бюджета
15:46 В Китае за сутки всего три случая заражения коронавирусом - все "импортные"
видео 15:14 Карантин в Украине продлили до 22 мая, но отменили многие ограничения и запреты
15:06 Тимошенко зарабатывает на коронавирусе
14:45 В Киеве отмечено резкое снижение уровня заражения COVID-19
фото 14:12 При таинственных обстоятельствах умер автор культовых песен Ласковый май
13:44 Сегодня в Евросоюзе начали отменять карантинные меры - что уже разрешено
13:10 В Кабмине заявили, что власти Черкасс не имеют полномочий отменять карантин
12:43 Разведка США выяснила, зачем Китай скрывал данные о коронавирусе
12:16 Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курс валют