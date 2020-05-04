Коронавирус В Кабмине заявили, что власти Черкасс не имеют полномочий отменять карантин

2020-05-04 13:10 228

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ослабление карантина в некоторых городах – это политическое решение местных властей. Городские главы не консультировались с Минздравом. Об этом Степанов заявил во время брифинга в Киеве.

По словам министра, для того, чтобы ослабить карантин, нужно анализировать ситуацию с распространением вируса и консультироваться с вирусологами или специалистами.

"Аргументация, которую начали использовать те или иные мэры городов, мне неизвестна. По крайней мере к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались. Поэтому, видимо, это такое чисто политическое решение с четким пониманием, что с 11 мая, всем понятно, и мы это неоднократно говорили, что мы будем предлагать смягчение карантинных мероприятий", - сказал Степанов.

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Также он отметил, что, согласно закону, введение карантина на территории страны – это прерогатива исключительно Кабинета министров.

"Это с точки зрения - как минимум нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления не существует таких полномочий", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в четверг, 30 апреля, городская власть Черкасс значительно ослабила карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов.

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