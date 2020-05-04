Украина Ученые раскрыли климатические аномалии нынешней весны

2020-05-05 09:11 288

В апреле средняя температура воздуха в Киеве составила +9,9 °С, что всего на 1,2 °С выше климатической нормы. Специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского назвали апрель-2020 "обычным по климатической норме", об этом говорится в сообщении обсерватории.

Вместе с тем отмечается, что в апреле жителям столицы пришлось пережить не только пылевую бурю, но и дождевые рекорды.

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"Нынешний апрель останется в летописи погоды с пылевой бурей, которая наблюдалась 16 апреля и вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха, а также дождливым рекордом 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем было в этот день в 1987 году", – говорится в сообщении.

Холоднее всего в Киеве было 1 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,7 °С, а теплее всего – 30 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +24,1 °С.

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