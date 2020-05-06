Коронавирус Выздоровление зараженного китайским коронавирусом может продлиться до года

2020-05-06 14:45 174

По мнению медиков из британского Центра периоперационной помощи, у большинства людей проявляются только легкие симптомы Covid-19, на восстановление после которых обычно уходит неделя, а может и дольше.

А вот очень высокая температура говорит о том, что болезнь продолжается. Кашель может повторяться в течение нескольких недель, когда коронавирус удалось излечить.

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В первую неделю после выздоровления человек может чувствовать слабость и усталость, испытывать трудности даже в простых повседневных делах. В таком случае необходимо много отдыхать, хорошо питаться и пить побольше воды.

Если же заражение протекает в тяжелой форме, и пациента из-за нехватки кислорода подключают к аппарату, после выздоровления он может испытывать глубокую усталость и проблемы с дыханием. Это происходит потому, что легкие еще не оправились после воспаления. Физическое восстановление в таком случае, как правило, занимает от двух до восьми недель. При более серьезных формах болезни на выздоровление может уйти больше года.

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