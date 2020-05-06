Украина Киев уйдет под воду: синоптики предупредили о шторме и ливнях

2020-05-06 20:30 177
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К утру четверга, 7 мая в Киеве ожидается сильный дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как минимум уже через 12 часов возможны осадки от 15 до 49 мм, что почти равняется средней месячной норме для мая.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", на места, которые могут подтапливаться, объекты и бригады выедут заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро «Левобережная».

"Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции", - говорится в сообщении.

В случае выявления мест подтоплений, обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19.

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