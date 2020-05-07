Коронавирус Общественный транспорт в Украине начнет работу 22 мая, но появится тотальный контроль

2020-05-07 10:41 612

До дня окончания карантина 22 мая использование общественного транспорта будет ограничено и в этой сфере резких изменений не будет.

"Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире ТВ.

Чиновник также рассказал, что, после 22 мая Украину ждет "новая реальность" – тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция.

При этом , когда заработает метро в министерстве инфраструктуры пока не готовы говорить.

"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 мая еще точно никто не готов", - говорит Криклий.

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В столичной подземке также четкого ответа не дали, хотя и признали что готовы к работе в любом формате. Напомним, за время карантина работники метро не сидели без дела, успели много чего отремонтировать и обновить.

"Метрополитен достаточно мобильное предприятие, хоть и кажется, что у нас такая массивная инфраструктура. Мы ждем конкретного решения для того, чтобы организовать работу согласно тому решению. Мы содержим всю инфраструктуру метро в надлежащем состоянии, чтобы после принятия решения на следующий день уже в предусмотренном алгоритме начать работу", - пояснила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон.

Напомним, следующая рабочая неделя (в 11 мая) в Украине начнется с определенного смягчения ограничительных мер. В областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, начнут работать некоторые виды бизнесов - адвокаты, нотариусы, парикмахерские и летние площадки кафе. Разумеется, с соблюдением правил безопасности.

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