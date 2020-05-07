Коронавирус В Польше из-за коронавируса отменили выборы президента

2020-05-08 09:14 234
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Польские политики договорились перенести на более позднюю дату президентские выборы, запланированные на 10 мая, сообщает информагентство PAP.

"Спикер парламента объявит о новых выборах в кратчайшие сроки", - сказал лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции Ярослав Говин.

Решение было принято под давление оппозиции, которая отказалась провести выборы президента в установленные конституцией сроки. Кроме того, в коалиции ожидали, что Верховный суд аннулирует воскресные выборы.

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Напомним, правящая партия "Право и справедливость" настаивала на проведении выборов 10 мая, поскольку опросы общественного мнения показывают, что ее кандидат, нынешний президент Анджей Дуда одержал бы победу. Оппозиция обвинила правящую партию в том, что она ставит политические интересы выше безопасности здоровья граждан.

Ранее Сенат Польши отклонил законопроект, согласно которому президентские выборы 2020 года из-за карантина должны были проводиться заочно путем голосования по почте.

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