Коронавирус Начались испытания украинского лекарства от COVID-19 на людях

2020-05-07 13:12 177
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Клинические испытания украинского лекарства для борьбы с коронавирусом Биовен происходят с согласия пациента, сообщила сегодня замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Биовен – это препарат украинского производителя, который показал свою успешность при ряде заболеваний. Минздрав в соответствии с действующими приказами министерства утвердил предложение Государственного экспертного центра (ГЭЦ).

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Для того, чтобы принять решение о клинисследованиях, производитель обращается в ГЭЦ с пакетом документов, определяет медучреждения, где проводятся испытания. В пакет документов входит соглашение медучреждения и обязательное решение комиссии по этике в этом медучреждении. Испытания проводятся по согласованию пациента, больше того пациент страхуется. Выбор медучреждений и сам процесс исследований соответствуют порядку проведения клинических испытаний",- рассказала она.

Она отметила, что лекарственное средство Биовен является препаратом украинского производителя. По ее словам, он уже показал свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний.

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