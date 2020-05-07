Украина Ослабление карантина: в Киеве открылись 10 продовольственных рынков

2020-05-07 14:11 102
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В рамках ослабления карантина в Киеве снова начали работать 10 продовольственных рынков. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, всего в столице Украины должны открыться 37 рынков.

"В столице должны открыться 37 рынков. Они откроются постепенно. На сегодня начали работать 10 рынков. Демеевский, Маяк, Печерский, Владимирский, рынок на Лесной, а также Феофановский, рынки Одесский, Иллис, Выгуровский и Бессарабский рынок", – рассказал Кличко.

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Мэр также заявил, что все остальные рынки откроют, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм по безопасности.

Напомним, в начале мая Госпродпотребслужба проверила все 37 рынков столицы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай, чем так опасен коронавирус

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру сильно похолодает

2020-05-07 11:42 267

Киев уйдет под воду: синоптики предупредили о шторме и ливнях

2020-05-06 20:30 4143

Полиция Киева готовится к массовым акциям - стянуты большие силы, перекрыты дороги

2020-05-06 14:16 4893

Общественный транспорт в Украине запустят после 11 мая - как изменится карантин

2020-05-06 13:42 5715

Еще новости в разделе "Украина"

Ослабление карантина: в Киеве открылись 10 продовольственных рынков

2020-05-07 14:11 102

КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру сильно похолодает

2020-05-07 11:42 267

Киев уйдет под воду: синоптики предупредили о шторме и ливнях

2020-05-06 20:30 4143

Нардеп показал зарплаты руководства Укроборонпрома

2020-05-06 19:00 585
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Ослабление карантина: в Киеве открылись 10 продовольственных рынков 2020-05-07 14:11 102
КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру сильно похолодает 2020-05-07 11:42 267
Киев уйдет под воду: синоптики предупредили о шторме и ливнях 2020-05-06 20:30 4143
Нардеп показал зарплаты руководства Укроборонпрома 2020-05-06 19:00 585

Лента

14:45 Глава МИД попал в ДТП с участием такси - погиб водитель
14:11 Ослабление карантина: в Киеве открылись 10 продовольственных рынков
13:44 Заседание Верховной Рады: на повестке вопросы доплат и страховок медикам
13:12 Начались испытания украинского лекарства от COVID-19 на людях
12:43 В Украине заметно подешевели доллар и евро - курс валют на 7 мая
12:16 Трамп заявил, что китайские коронавирус ударил по США сильнее, чем Перл-Харбор
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру сильно похолодает
11:15 Новые правила финмониторинга - как банки будут проверять своих клиентов
10:41 Общественный транспорт в Украине начнет работу 22 мая, но появится тотальный контроль
10:14 У Зеленского уверяют, что про отмену безвиза с ЕС ничего не слышали