Ослабление карантина: в Киеве открылись 10 продовольственных рынков

В рамках ослабления карантина в Киеве снова начали работать 10 продовольственных рынков. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, всего в столице Украины должны открыться 37 рынков.
"В столице должны открыться 37 рынков. Они откроются постепенно. На сегодня начали работать 10 рынков. Демеевский, Маяк, Печерский, Владимирский, рынок на Лесной, а также Феофановский, рынки Одесский, Иллис, Выгуровский и Бессарабский рынок", – рассказал Кличко.
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Мэр также заявил, что все остальные рынки откроют, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм по безопасности.
Напомним, в начале мая Госпродпотребслужба проверила все 37 рынков столицы.
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