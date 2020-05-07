Украина фото Тепло и солнце возвращаются: синоптики показали карту потепления

2020-05-07 17:00 249



Циклон с пятницы начнет отступать, но в некоторых областях еще будут дожди

Дожди и холода вскоре отступят и украинцы смогут сполна насладиться майским теплом. А произойдет это уже в ближайшие выходные. Синоптики показали карты потепления в Украине.

Народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что уже в пятницу, 8 мая, над страной покажется солнце, циклон начнет отступать и через пару дней столбики термометров пересекут отметку в +20 градусов.

"Завтра днем уже ожидается + 13 + 17 градусов, лишь на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине немного свежее, + 10 + 14 градусов", - прогнозирует синоптик.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, прояснения придет уже завтра, 8 мая, на Западную Украину, Житомирскую, Винницкую, Одесскую области и Крым. Здесь не будет осадков, но на других территориях локально еще пройдут дожди.

Настоящее тепло с температурой до 23 градусов выше нуля стоит ждать к концу недели.

В субботу небольшие дожди еще ожидаются в Запорожской и Днепропетровской областях. Воздух прогреется до +19 - +22 градусов.

10 мая в большинстве областях выглянет солнце, только в восточных циклон еще удержит влажную погоду.

В столице выходные будут теплыми, но на следующей неделе стоит ожидать новой волны похолодания. Со среды температура опустится до +12 градусов.

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