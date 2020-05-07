Коронавирус документ Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина: что разрешили

2020-05-07 22:04 288

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о продлении карантинных мер до 22 мая, но с определенными послаблениями с 11 мая.

Текст документа доступен на сайте правительства.

Кабмин разрешил:

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, спортивных и детских площадок;

торговое и бытовое обслуживание населения, и наложил на продавцов ограничения: обеспечение персонала и посетителей масками и перчатками, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий;

летние площадки кафе и ресторанов при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между посетителями и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей до 14 лет);

работу предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов;

деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;

работу точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий и тому подобное.

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