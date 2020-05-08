Коронавирус Во Львовской области резко возросло число зараженных - созван экстренный штаб

2020-05-08 09:41 267
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Во Львовской области за сутки подтвердили 65 случаев заражения коронавирусом, в целом в регионе 660 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила заместитель городского председателя Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

Мэр Львова Андрей Садовый в Facebook заявил, что это самый большой результат на сегодня по Украине. Поэтому город собирает штаб быстрого реагирования.

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"Плюс 65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине.

Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", — заявил Садовый.

В целом во Львовской области от коронавируса умерли 18 человек. 

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