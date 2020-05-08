Во Львовской области резко возросло число зараженных - созван экстренный штаб

Во Львовской области за сутки подтвердили 65 случаев заражения коронавирусом, в целом в регионе 660 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила заместитель городского председателя Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.
Мэр Львова Андрей Садовый в Facebook заявил, что это самый большой результат на сегодня по Украине. Поэтому город собирает штаб быстрого реагирования.
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"Плюс 65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине.
Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", — заявил Садовый.
В целом во Львовской области от коронавируса умерли 18 человек.
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