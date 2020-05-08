Мир В Беларуси не стали отменять выборы президента из-за пандемии коронавируса

2020-05-08 18:29 243

Палата представителей Беларуси 8 мая поддержала предложение главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной назначить президентские выборы на 9 августа.

Как сообщает БЕЛТА, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа. Эта работа, по его словам, будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, "чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией".

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Ранее президент Беларуси Лукашенко заявил, что не намерен переносить выборы в связи с пандемией коронавируса. По его словам, это не позволяет сделать конституция.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном у Украине и мире