Коронавирус COVID-19 оказался в десять раз агрессивнее любого штамма вируса гриппа

2020-05-08 21:36 129

Средняя смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в США более чем в 10 раз превышает показатель для обычного сезонного гриппа.

Как сообщает Health Affairs, по подсчетам фармацевтического факультета Вашингтонского университета в Сиэтле, для сезонного гриппа показатель составляет около 0,1% от общего числа заболевших, тогда как для коронавируса - 1,3%.

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Для анализа исследователями взято 40 835 подтвержденных случаев и 1620 подтвержденных случаев смерти в США .

При этом выявлены достаточно большие расхождения в зависимости от региона: от 0,5% в округе Путнэм, штат Нью-Йорк до 3,6% в Кинге, штат Вашингтон.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном у Украине и мире