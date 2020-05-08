Коронавирус COVID-19 оказался в десять раз агрессивнее любого штамма вируса гриппа

2020-05-08 21:36 129
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Средняя смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в США более чем в 10 раз превышает показатель для обычного сезонного гриппа.

Как сообщает Health Affairs, по подсчетам фармацевтического факультета Вашингтонского университета в Сиэтле, для сезонного гриппа показатель составляет около 0,1% от общего числа заболевших, тогда как для коронавируса - 1,3%.

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Для анализа исследователями взято 40 835 подтвержденных случаев и 1620 подтвержденных случаев смерти в США .

При этом выявлены достаточно большие расхождения в зависимости от региона: от 0,5% в округе Путнэм, штат Нью-Йорк до 3,6% в Кинге, штат Вашингтон.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном у Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Мадонна призналась, что переболела коронавирусом сама об этом не зная

2020-05-08 22:12 66

В Беларуси не стали отменять выборы президента из-за пандемии коронавируса

2020-05-08 18:29 243

Разведкомитет США опубликовал десятки документов о вмешательстве РФ в выборы президента

2020-05-08 15:38 357

Китай победил COVID, в стране больше нет регионов с высоким уровнем угрозы

2020-05-08 14:17 333

Еще новости в разделе "Коронавирус"

COVID-19 оказался в десять раз агрессивнее любого штамма вируса гриппа

2020-05-08 21:36 129

Глава Минздрава заявил, что в некоторых областях карантин могут усились

2020-05-08 19:30 231

Отмена карантина в Киеве: Кличко назвал точные даты, сроки, условия и проблемы

2020-05-08 14:46 375

Китай победил COVID, в стране больше нет регионов с высоким уровнем угрозы

2020-05-08 14:17 333
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

COVID-19 оказался в десять раз агрессивнее любого штамма вируса гриппа 2020-05-08 21:36 129
Глава Минздрава заявил, что в некоторых областях карантин могут усились 2020-05-08 19:30 231
Отмена карантина в Киеве: Кличко назвал точные даты, сроки, условия и проблемы 2020-05-08 14:46 375
Китай победил COVID, в стране больше нет регионов с высоким уровнем угрозы 2020-05-08 14:17 333

Лента

22:12 Мадонна призналась, что переболела коронавирусом сама об этом не зная
21:36 COVID-19 оказался в десять раз агрессивнее любого штамма вируса гриппа
видео 20:31 ТОП фильмов-головоломок: большая подборка для любителей жанра детектив + бонус
19:30 Глава Минздрава заявил, что в некоторых областях карантин могут усились
18:29 В Беларуси не стали отменять выборы президента из-за пандемии коронавируса
17:33 Из-за карантина крупная немецкая пивоварня начала бесплатно раздавать пиво
фото 16:31 Mercedes, Audi и Volkswagen поменяли свои логотипы из-за пандемии COVID-19
15:38 Разведкомитет США опубликовал десятки документов о вмешательстве РФ в выборы президента
14:46 Отмена карантина в Киеве: Кличко назвал точные даты, сроки, условия и проблемы
14:17 Китай победил COVID, в стране больше нет регионов с высоким уровнем угрозы