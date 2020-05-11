Коронавирус Пик коронавируса в Украине смещается: ученые обнародовали новые данные

2020-05-11 20:00 390

Коронавирус в Украине продолжает заражать людей, но пик эпидемии наступит позже.

Пик коронавируса в Украине наступит позже, чем предполагалось. Ученые Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ им. Игоря Сикорского обнародовали новые результаты моделирования распространения пандемии СOVID-19 регионами Украины.

Ученые отметили, что на десятидневном отрезке (с 6 по 15 мая) развитие эпидемии приобретает более четкую линию с уровнем «плато» – (400-550) новых зараженных в день. Это может продолжиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой может наступить пик пандемии.

После этого ученые предполагают, что эпидемия пойдет на спад, и количество новых больных будет ниже количества тех, кто выздоровел.

В настоящее время в Киеве наблюдается тенденция на спад количества новых инфицированных. При этом рост больных происходит в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Львовской областях. А вот в Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Тернопольской областях уменьшается количество новых зараженных.

При этом в Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях ситуация с новыми инфицированными стабильная.

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