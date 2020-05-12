Мир США уличили китайских хакеров в попытках украсть секретные данные о Covid-19

2020-05-12 10:41 147

ФБР и агентство нацбезопасности США зафиксировали попытки китайских хакеров похитить данные исследований в сфере разработки вакцины и методов лечения коронавируса.

Соответствующее предупреждение спецслужбы США готовятся обнародовать в ближайшие дни, сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"Китай с помощью незаконных средств ищет ценные данные в сфере интеллектуальной собственности и здравоохранения, связанные с вакцинами, лечением и тестированием коронавируса", - говорится в проекте доклада.

Внимание американских спецслужб в предупреждении будет сосредоточено на похищении данных в киберпространстве, а также деятельности "нетрадиционных субъектов".

Речь идет о исследователях и студентах, которые активизируются с целью кражи информации из академических и частных лабораторий.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской разведки есть много доказательств того, что распространение коронавируса началось из китайской лаборатории в Ухани. Спецслужбы Штатов говорят, что они не пришли к какому-либо заключению по этому вопросу, но доказательства указывают на связь между происхождением вспышки Covid-19 на рынке в Ухани и незаконной торговлей дикими животными в Китае.

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