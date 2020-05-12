Украина Когда запустят метро и междугородний транспорт - Шмыгаль назвал новые сроки

2020-05-13 09:10 144

Метро и междугородний транспорт может быть запущен еще до середины лета, однако спрогнозировать точные сроки пока сложно.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ТВ, в Украине пока ежедневно фиксируется большое число случаев заражение коронавирусом, в связи с чем власти пока отказались от запуска метро и междугородного сообщения.

"Метро и междугородний транспорт - это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах - очень близкий контакт.

Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения и распространения заболевания", - сказал глава правительства

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире