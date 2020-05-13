Мир Британия столкнулась с рекордным долговым кризисом, заморозят зарплаты и пенсии

2020-05-13 14:44 255
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Минфин Британии озвучил опасения, что государственные долги в этом году могут достичь рекордных 337 миллиардов фунтов стерлингов (414 миллиардов долларов) из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на внутренний документ правительства, подготовленный для министра финансов Риши Сунака.

При оптимистичном сценарии дефицит бюджета прогнозировался на уровне 209 миллиардов фунтов. В худшем случае, если экономика страны не восстановится, объем заимствований в 2020–21 годах может возрасти до 517 миллиардов фунтов по сравнению с прогнозируемыми в марте 55 миллиардами фунтов стерлингов.

В 2020-м Британия может столкнуться с полномасштабным долговым кризисом, если не будут приняты меры по стабилизации заимствований. Для этого необходимо будет привлечь 25-30 млрд фунтов стерлингов за счет повышения налогов или сокращения расходов, которое при худшем сценарии может достичь 90 млрд фунтов стерлингов.

Антикризисные меры могут включать повышение подоходного налога или налога на добавленную стоимость, замораживание выплат в государственном секторе и прекращение системы повышения пенсий, известной как "тройной замок".

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