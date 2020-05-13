Украина Уволен ТОП-менеджер Нафтогаза, который выиграл несколько судов с "Газпромом"

2020-05-13 14:12 90

НАК "Нафтогаз Украины" решил уволить своего исполнительного директора Юрия Витренко, который в последние годы занимался судами с "Газпромом".

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза", - написал Витренко в своем Facebook.

Он считает, что увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом".

Решение о сокращении данной должности, по словам Витренко, принял глава правления Андрей Коболев.

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