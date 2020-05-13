Украина Рада одобрила освобождение от налогов зарплаты медиков

2020-05-13 15:13 237
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На сегодняшнем заседании ВРУ приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3329-д, который предусматривает освобождение от налогов зарплаты медиков и ФЛП.

Срок неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенное в течение периода с 1 марта по 30 июня, продлили включительно до дня отмены карантина. В частности, окументом продлевается срок неначисления пени, освобождения от уплаты ЕСВ за себя физическими лицами - предпринимателями и лицами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 31 мая 2020 года и продлевается мораторий на проведение документальных и фактических проверок до дня отмены карантина.

Кроме того, снижены требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн и продлили срок действия закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года.

Также до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов). Помощь по частичной безработице тоже освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором. А ФЛП предоставили возможность получать пособие по частичной безработице. 

До конца последнего месяца карантина продлены льготы для производителей дезинфекторов, а также  освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

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