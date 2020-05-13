Украина Нардеп из Слуги народа Тищенко запутался в своих заявлениях о Велюре

2020-05-14 11:14 195

Теперь политик уже утверждает, что не может отвечать за то, что происходит в ресторане в то время, когда его нет. Кроме того, он уверяет, что в Велюре нет его штаба. Якобы его прошлое заявление о том, что в Велюре он устроил свой штаб, все не совсем правильно поняли.

Нардеп из Слуги народа Николай Тищенко отрицает свое заявление о том, что в его ресторане Велюр в Киеве якобы находится "штаб".

"У меня нет в Велюре штаба. Велюр – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал", - заявил Тищенко в интервью УП.

Также депутат утверждает, что его слова о работе штаба неправильно поняли.

"Вы можете зайти в мой Инстаграм. Я пишу, что "все рестораны работают на доставку, соблюдая все правила. В Велюре бываю по работе штаба или для персональных встреч". Понимаете, в чем казуистика вырванных слов из текста?", – сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о том, что в заведении делал нардеп Антон Яценко, Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко".

Он также говорит, что Виталий Кисель, который работает в "Метинвесте", также с ним не встречался. При этом нардеп утверждает, что не может отвечать за то, что происходит в ресторане в то время, когда его нет.

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