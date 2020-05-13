Украина В этом году Украина закупит в США бронекатера и ракетные комплексы Javelin

2020-05-14 15:14 225

В текущем году Украина закупит в США три военно-морских катера типа Island.

Как сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью "День", в конце прошлого года было понимание между Пентагоном и Минобороны Украины, что приоритетом этого года должно быть усиление безопасности в акватории Азовского и Черного морей.

"И поэтому львиная доля средств, выделяемых на помощь Украине, пойдет на финансирование поставок именно Военно-морским силам ВСУ", - отметил дипломат. Он уточнил, что не снимается с повестки дня продолжение поставок катеров типа Island.

"Два из них были переданы Украине еще осенью прошлого года. А в течение года американская сторона планирует переправить еще три корабля этого типа. Возможно, коронавирус несколько затормозил технический процесс подготовки, но этот вопрос не снят с повестки дня и, поверьте, все договоренности будут реализованы", - заявил Ельченко.

Он также сообщил о подготовке соглашения, которое продлит прямые закупки в США противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня на Донбассе, на востоке Украины, для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях и я не буду конкретизировать, но это делается и, думаю, что эти закупки будут сделаны в течение этого года", - резюмировал дипломат.

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