Украина Ударят морозы, но не везде: синоптик рассказала, где в Украине будет солнечно и жарко

2020-05-13 17:30 180
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В четверг, 14 мая, в некоторых областях Украины ночью ожидаются заморозки, но днем в отдельных регионах температура вырастет до +27 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в ночь на четверг в среднем ожидается +4 +9 градусов, а на северо-востоке и востоке Украины – 0-3 градуса.

Днем температура будет более разнообразной. В центральных областях ожидается от 17 до 22 градусов тепла, в Винницкой области до +25. На востоке Украины +16 градусов в Харьковской области и +18 +22 градуса на Донбассе.

На юге страны в районах у моря – от 17 до 20 градусов тепла, на континентальной части до +25 градусов.

В западных областях температурный разброс будет больше всего: от +10 +12 градусов на Волыни до +22 градусов на Закарпатье и, возможно, до +27 градусов в Черновицкой области.

В Киеве 14 мая ожидаются дожди и +13 +14 градусов днем.

 

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