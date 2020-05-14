Коронавирус Президент РФ Владимир Путин заразился коронавирусом от Пескова - стали известны детали

2020-05-14 10:38 303

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что борется с коронавирусом. Сейчас у него развилась двусторонняя пневмония. Напомним, Песков является одним из наиболее приближенных людей к Путину.

"И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких", - признался Песков изданию "Коммерсантъ".

Если брать во внимание, что китайский коронавирус нового типа легко передается по воздуху и даже способен несколько дней выжить на различных предметах, в нашем случае на документах, ручках дверей и т.п., есть большая вероятность того, что и сам Путин также уже заражен.

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Учитывая его возраст (как раз в группе риска) и тотальную отсталость российской медицины, есть очень большая вероятность того, что в ближайшее время россиянам придется выбирать нового хозяина Кремля.

Как ранее сообщалось, ранее певец Лев Лещенко заразился коронавирусом и попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Перед эхтим он с супругой посетил большую вечеринку по случаю юбилея сестры Игоря Крутого (видео смоти тут), где собирались российские селебритис, в том числе и жена Пескова.

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