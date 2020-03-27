Коронавирус видео Президент РФ Владимир Путин заразился COVID-19 от Льва Лещенко

2020-03-27 15:57 17934

Вчера стало известно, что певец Лев Лещенко заразился коронавирусом и попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. 78-летний артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, медики не берутся даже давать какие-либо прогнозы.

Как выяснилось позднее, Лещенко с женой немногим ранее побывали в Италии, где сейчас свирепствует эпидемия коронавируса нового типа. Вероятнее всего китайскую болячку чета привезла именно оттуда.

Симптомы коронавируса проявляются не сразу, здоровье может пошатнуться в течение двух недель после заражения. Все это время носитель коронавируса представляет угрозу окружающим, фактически распространяя коронавирус от котого нет ни вакцины, ни тем более лекарств.

Так вот после возвращения из Италии ни очем не подозревающая семья Лещенко посетила вечеринку, на которой фактически собрался весь российский бомонд. Устроена она была по случаю именин сестры Игоря Крутого.

Тут были и Игорь Николаев, и Олег Газманов, и Леонтьев, и еще много звезд, в том числе фигуристка Татьтяна Навка. Последняя, как знаем является женой пресс-секретаря Путина - Дмитрия Пескова.

Многие селебритис выставили в Соцсети массовые фото и видео, где видно, как они обнимаются, целуются, словом, создают идеальные условия для передачи вируса.

Если учесть, что Навка с Песковым живут не в разных изолированных друг от друга домах, а как минимум завтракают на одной рублевской кухне, то вероятность, что ближайший к Путину человек, который почти ежедневно имеет непосредственный контакт с президентом РФ, подхватил смертельную заразу также достаточно велика.

Дальнейшее развитие событий предугадать несложно. Учитывая возраст российского президента (как раз в группе риска), международные санкции и тотальную отсталость российской медицины, то есть очень большая вероятность того, что в ближайшее время россиянам придется выбирать нового хозяина Кремля.