Мир В кремле заявили, что у них "только один" путин

2023-11-05 15:30

Дмитрий Песков не устает делать регулярные заявления о якобы отсутствии двойников у Владимира Путина.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в очередной раз попытался развеять информацию о двойниках российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал на марафоне сообщества Знания на выставке-форуме Россия в субботу, 4 ноября.



"Сейчас "эксперты" думают – их (двойников Путина – ред.) три или четыре, и кого мы видим каждый день – сегодня утром возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому – это третий или четвертый "двойник", непонятно", – сказал Песков.



"Путин у нас один", – заверил спикер Кремля.



Напомним, по данным разведки в публичном пространстве появляются по меньшей мере три двойника Путина. Один из них приезжал во временно оккупированный Мариуполь.



Ранее слухи о болезни Путина прокомментировал директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, тот слишком здоров. В мае 2022 года еженедельник Newsweek со ссылкой на доклад американской разведки сообщил, что президент РФ прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака.



В свою очередь Кремль регулярно делает заявления об отсутствии двойников у Путина.