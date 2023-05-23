ВОЙНА В Украине В Белгородской области продолжаются бои, Песков выразил "обеспокоенность"

2023-05-23 17:37

 

Российская правительственная армия уже сутки не может справиться с небольшими отрядами повстанцев в Белгородской области.

В Грайворонском районе Белгородской области продолжаются бои между повстанцами и российскими правительственными войсками. Эту информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в области продолжает действовать объявленный накануне режим контртеррористической операции, в связи с заходом на территорию региона "диверсионно-разведывательной группы".

"Зачистка территории от последствий продолжается. Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено", – написал Гладков в своем Телеграм-канале.

Губернатор утверждает, что указанные населенные пункты с самого утра "были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом". Гладков заявил о 12 раненых мирных жителях, а также о повреждении 29 частных жилых домов. В 14 населенных пунктах района сейчас отсутствует электричество, восстановить подачу обещают "когда позволит оперативная обстановка".

В то же время страница "Легиона Свобода России" в Телеграм заявляет об успешных действиях повстанцев в Грайворонском районе.

"Легион и РДК продолжают освобождать Белгородскую область! Армия РФ ничего не смогла противопоставить группе патриотов-добровольцев, взявших в руки оружие и не побоявшихся в открытую пойти против режима Москвы за свободное будущее России", – заявили "легионеры".

Комментируя эти события, спикер президента РФ Дмитрий Песков на утреннем брифинге для СМИ выразил "глубокую обеспокоенность" происходящим.

"РФ предпринимает усилия, чтобы в дальнейшем не допускать проникновений на свою территорию украинских боевиков. Спецоперация (война против Украины) продолжается, чтобы не допускать такого впредь", – цитирует Пескова ТАСС.

На ремарку журналистов о том, что Белгородскую область атакуют повстанцы из числа граждан РФ, Песков заявил: "Надо исходить из того, что все они – украинские боевики".

Также, по его словам, Кремль не намерен проводить специальное заседание Совета безопасности РФ по ситуации в Белгородской области. Ближе к концу недели состоится обычное плановое заседание.

Ситуация на границе с Белгородской областью

Вчера российские партизаны из числа противников путинского режима с оружием в руках зашли на территорию Белгородской области и вступили в бой с правительственными силовиками. Им удалось продвинуться вглубь на несколько километров, дойдя до райцентра Грайворон и заняв несколько небольших сел.

Среди жителей региона и властей это вызвало настоящую панику. Гражданские бросились спасаться бегством, перемещаясь вглубь российской территории, а военные организовали лихорадочную оборону, оголив другие участки границы с Украиной.

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