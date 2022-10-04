ВОЙНА В Украине В кремле ликуют: песков похвалил предложение Маска по поводу территорий Украины

2022-10-04 21:30

Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков назвал "позитивным" предложение американского предпринимателя Илона Маска по поводу того, чтобы Украина отказалась от своих территорий. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

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"На самом деле, это очень позитивно, что такой человек, как Илон Маск ищет пути мирного выхода из ситуации", – сказал песков журналистам.

Детали

Пресс-секретарь путина заявил, что россия изначально "за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров". По его мнению, в отличие от многих профессиональных дипломатов, Илон Маск "все-таки пытается искать пути для достижения мира". В то же время "достижение мира без выполнения условий россии невозможно".

"Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов, жители уже высказали своё мнение. И здесь ничего другого быть не может. Но, ещё раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный", – уточнил песков.

Контекст

3 октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил провести на оккупированных территориях Украины повторные референдумы под наблюдением ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение миллиардера и опубликовал опрос, в котором спрашивает, какой Маск больше нравится – тот, кто поддерживает Украину или россию.

В свою очередь Маск ответил Зеленскому в Twitter, что "все еще поддерживает нашу страну", но считает, что "масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".