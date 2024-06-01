Политика США разрешили Украине бить по рф предоставленным оружием: у путина отреагировали

2024-06-01 15:30

Кремль набросился с обвинениями на Вашингтон.

В Кремле отреагировали на то, что Украина получила от США разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России.

Решение прокомментировал спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель кремлевского "фюрера" заявил, мол, Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием.

Песков не смог обойтись и без обвинений в адрес Вашингтона. По его словам, речь идет о вовлечении Штатов в войну или, как сказал спикер Путина, — в конфликт.

Заметим, что российский политик, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пригрозил США из-за позиции Вашингтона относительно ударов по РФ. По его словам, якобы возможное решение Вашингтона не отразится на ходе "сво".

Разрешение США бить по территории РФ: реакция Украины

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что администрация Джо Байдена смягчила свою политику и разрешила бить по территории РФ американским оружием. Впрочем, некоторые ограничения еще остаются. Так, удары можно наносить исключительно в приграничных с Харьковской областью районах.

"Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово проникнуть через границу", — подчеркнул Никифоров.