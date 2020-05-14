Украина В Украине отменили штрафные баллы за нарушения ПДД - теперь только деньги

2020-05-14 11:42 153
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В Украине начал действовать закон 566-IX, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. Теперь штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

Закон исключает из КУоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

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Напомним, до этого каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начислялись 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

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Украина

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