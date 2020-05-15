Украина В Украине составлено уже 8,5 тысяч протоколов за нарушение карантина

2020-05-15 14:46 162

За время карантина в Украине составлено 8 515 протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Нарушение правил карантина"), из них 2 199 уже рассмотрены. О

По данным судебного реестра, к административному наказанию привлечен (оштрафован) каждый восьмой украинец, который попался на нарушении норм и правил карантина.

Из общего количества составленных протоколов 1 452 были возвращены, в том числе 1 322 - для надлежащего оформления. То есть каждый шестой протокол был составлен неправильно.

Лидером по количеству штрафов является Днепропетровская область: 65 человек были привлечены к административной ответственности. При этом составлено было 1 429 протоколов, а рассмотрено - 490. В Киеве было составлено 1 126 протоколов, из них 102 - вернули на доработку, 171 - уже рассмотрели и в результате оштрафованы 16 человек. Таким образом, в столице оштрафовали каждого 10-го человека, на которого был составлен административный протокол.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире