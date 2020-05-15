Украина В Украине составлено уже 8,5 тысяч протоколов за нарушение карантина

2020-05-15 14:46 162
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

За время карантина в Украине составлено 8 515 протоколов по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Нарушение правил карантина"), из них 2 199 уже рассмотрены. О

По данным судебного реестра, к административному наказанию привлечен (оштрафован) каждый восьмой украинец, который попался на нарушении норм и правил карантина.

Из общего количества составленных протоколов 1 452 были возвращены, в том числе 1 322 - для надлежащего оформления. То есть каждый шестой протокол был составлен неправильно.

Лидером по количеству штрафов является Днепропетровская область: 65 человек были привлечены к административной ответственности. При этом составлено было 1 429 протоколов, а рассмотрено - 490.  В Киеве было составлено 1 126 протоколов, из них 102 - вернули на доработку, 171 - уже рассмотрели и в результате оштрафованы 16 человек. Таким образом, в столице оштрафовали каждого 10-го человека, на которого был составлен административный протокол.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Карантин в Украине продлят минимум до 11 июня - Минздрав раскрыл свои реальные планы

2020-05-14 10:13 8628

Ослабление карантина: почему в Украине открылись не все продуктовые рынки

2020-05-14 08:12 447

видео Зеленский анонсировал второй этап смягчения карантина, но призвал "не расслабляться"

2020-05-13 19:00 627

Рада приняла важный закон для бизнеса и медиков из-за карантина: кто может не платить налоги

2020-05-13 17:00 615

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине составлено уже 8,5 тысяч протоколов за нарушение карантина

2020-05-15 14:46 162

ПОЛНЫЙ СПИСОК За год в Киеве стало почти на 200 легальных миллионеров больше

2020-05-15 14:14 168

Состоялись новые переговоры по Донбассу - главные вопросы и результаты

2020-05-15 11:40 663

Кличко сделал заявление по общественному транспорту, которого все ждали

2020-05-15 10:12 645
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине составлено уже 8,5 тысяч протоколов за нарушение карантина 2020-05-15 14:46 162
ПОЛНЫЙ СПИСОК За год в Киеве стало почти на 200 легальных миллионеров больше 2020-05-15 14:14 168
Состоялись новые переговоры по Донбассу - главные вопросы и результаты 2020-05-15 11:40 663
Кличко сделал заявление по общественному транспорту, которого все ждали 2020-05-15 10:12 645

Лента

видео 16:32 В сети появились ранее неопубликованные видео поджога офиса Партии регионов в 2014 году
16:27 За больными коронавирусом в Японии начали ухаживать специальные роботы
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 15:55 Вспышка коронавируса в Киева - Срочный брифинг мэра Виталия Кличко онлайн
15:32 Микробиологи выявили новую особенность COVID - чем он опаснее любого патогена
14:46 В Украине составлено уже 8,5 тысяч протоколов за нарушение карантина
ПОЛНЫЙ СПИСОК 14:14 За год в Киеве стало почти на 200 легальных миллионеров больше
13:42 В ЕС признали, что выйти из кризиса смогут только с помощью Украины
13:16 Число зараженных коронавирусом в Украине начало расти - новые данные по областям
12:41 Официальный и реальный курс валют на 15 мая - почем доллар и евро
КАРТА 12:15 Официальный Берлин принял жесткое решение по газопроводу Северный поток-2