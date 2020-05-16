Украина Грядет новая индексация пенсий в Украине: кого оставят без повышенных выплат, четкое разъяснение

2020-05-16 14:00 4152
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Стало известно, как в 2020 году будут еще индексировать пенсии украинцев

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, во второй половине 2020 года пенсию повысят сразу нескольким категориям льготников.

Те украинцы, которые получают минимальную пенсию, в июле смогут расчитывать на прибавку в 131 гривну в этом году.

По данным ПФУ, у нас около 80 тысяч человек получают социальную пенсию (1638 грн на данный момент). Это касается тех людей, что не наработали необходимое количество лет стажа, но уже достигли пенсионного возраста.

С 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума минимальная пенсия вырастет с 1638 грн до 1712. На 1 декабря запланировано еще одно повышение минимума —  "минималка" для пенсионеров подрастет до 1769 грн, то есть еще на 57 грн.

Но эта категория льготников не попадает под ежегодную индексацию из-за нюансов в законодательстве. Но повышение "минималки" затронет и тех пенсионеров, которые заработали себе сверхстаж. Им за каждый "лишний" год доплачивают по 1% от минималки. Теперь эта доплата в июле вырастет до 17,12 грн, а в декабре - до 17,69 грн.

Но самая большая прибавка к пенсиям ожидает тех украинцев, которым в 2020 году исполнится 80 лет. Им предназначены доплаты в размере 500 гривен.

Стоит отметить, что в ПФУ утвердили новый показатель зарплаты, который необходим для расчета пенсий. Как сообщили в пресс-службе фонда, средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.

Согласно законодательству, размер пенсий рассчитывается по специальной формуле и он будет индивидуальным для каждого льготника: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает фонд) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на коэффициент стажа (1%).

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ученые ожидают спад пандемии в Украине в конце мая

2020-05-16 15:00 132

Запуск авиасообщения в Украине: в Кабмине сделали важное заявление, «полететь можно будет в...»

2020-05-16 11:30 1350

В ЕС признали, что выйти из кризиса смогут только с помощью Украины

2020-05-15 13:42 1635

Число зараженных коронавирусом в Украине начало расти - новые данные по областям

2020-05-15 13:16 666

Еще новости в разделе "Украина"

Грядет новая индексация пенсий в Украине: кого оставят без повышенных выплат, четкое разъяснение

2020-05-16 14:00 4152

В начале июня авиакомпании начнут выполнять первые рейсы из Киева

2020-05-15 22:12 1053

Кто на самом деле решает, сколько доплачивать медикам за работу с зараженными

2020-05-15 19:33 585

Сбежавшая в Лондон Гонтарева выпустила книгу о бизнесе в военное время

2020-05-15 17:34 669
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Грядет новая индексация пенсий в Украине: кого оставят без повышенных выплат, четкое разъяснение 2020-05-16 14:00 4152
В начале июня авиакомпании начнут выполнять первые рейсы из Киева 2020-05-15 22:12 1053
Кто на самом деле решает, сколько доплачивать медикам за работу с зараженными 2020-05-15 19:33 585
Сбежавшая в Лондон Гонтарева выпустила книгу о бизнесе в военное время 2020-05-15 17:34 669

Лента

15:00 Ученые ожидают спад пандемии в Украине в конце мая
14:30 Разумков назвал условия для возвращения Крыма
14:00 Грядет новая индексация пенсий в Украине: кого оставят без повышенных выплат, четкое разъяснение
13:30 Курс валют резко изменится, гривна нанесла удар по доллару и евро: что будет в обменниках
13:00 Зеленский подписал закон об усилении тестирования украинцев на коронавирус
12:30 Ученые в Германии: Коронавирус атакует не только легкие
12:00 Специалисты назвали овощ, который поможет восстановить деятельность легких
11:30 Запуск авиасообщения в Украине: в Кабмине сделали важное заявление, «полететь можно будет в...»
11:00 В МВД озвучили сроки открытия границ
10:30 Польша приняла громкое решение по транзиту российского газа в Европу