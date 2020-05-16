Мир В США обнаружили редчайшую голубую пчелу

2020-05-17 14:30 222

Ультраредкая пчела голубая каламинта (Osmia calaminthae), обитающая во Флориде и годами не попадавшаяся на глаза ученым, была вновь обнаружена исследователями в окрестностях хребта Лейк-Уэльс в центральной части штата, сообщает GisMeteo.

Голубая каламинта известна своей привычкой покачивать головой взад и вперед, когда она опыляет цветок. Затем насекомое собирает пыльцу с головы и переносит ее на живот.

Ученые не были уверены, что пчела все еще существует, поскольку растение, от которого зависит ее выживание, Calamintha ashei, находится под угрозой исчезновения во Флориде.

Пчелы были зарегистрированы только в четырех местах общей площадью всего в 26 квадратных километров в центре Флориды у озера Уэльс-Ридж.

"Наличие этой пчелы в большем количестве, чем мы ожидали, действительно способствует ее выживанию в долгосрочной перспективе", — делится один из авторов открытия Чейз Киммел.

9 марта Киммел с волонтером отправились расставлять ловушки для пчел. Тогда они и увидели каламинту, "колотящую" лапками по голове.

В настоящее время голубая каламинта не имеет статуса защиты (ни на государственном, ни на федеральном уровне), а основное растение-хозяин, которое использует пчела, Calamintha ashei, остается под угрозой исчезновения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире