Украина Нацбанк предупредил о новых правилах снятия налички

2020-05-18 21:30 375

С 1 августа 2020 года украинцы смогут получить наличные деньги с банковских карточек прямо на кассах магазинов, предприятий общественного питания и услуг, применяющих терминалы для оплаты картой.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины на Фейсбуке.

Регулятор принял это решение в соответствии с нормами Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

«Такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом», - указано в сообщении НБУ.

Так, уже с 1 июля 2020 года будут расширены возможности бизнеса по переводу наличных в гривнах через финучреждения, получившие лицензию Национального банка Украины на такие операции.

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