Украина Нацбанк предупредил о новых правилах снятия налички

2020-05-18 21:30 375
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

С 1 августа 2020 года украинцы смогут получить наличные деньги с банковских карточек прямо на кассах магазинов, предприятий общественного питания и услуг, применяющих терминалы для оплаты картой.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины на Фейсбуке.

Регулятор принял это решение в соответствии с нормами Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

«Такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом», - указано в сообщении НБУ.

Так, уже с 1 июля 2020 года будут расширены возможности бизнеса по переводу наличных в гривнах через финучреждения, получившие лицензию Национального банка Украины на такие операции.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Без массажей, фитнес-баров, полотенец и бассейнов. Минздрав опубликовал правила работы спортзалов в Украине

2020-05-18 19:30 318

В Instagram добавляют новые функции для борьбы с буллингом

2020-05-18 12:41 441

В МОЗ обнародовали правила работы парикмахерских

2020-05-17 11:30 663

Украинцев предупредили о новых ливнях и заморозках: прогноз на ближайшие дни

2020-05-17 10:30 837

Еще новости в разделе "Украина"

С завтрашнего дня часть Киева останется без горячей воды

2020-05-18 22:00 291

Нацбанк предупредил о новых правилах снятия налички

2020-05-18 21:30 375

Сегодня вступил в силу запрет на въезд грузового транспорта в Киев

2020-05-18 11:15 552

КАРТА Новая рабочая неделя в Украине начнется с холодов и дождей

2020-05-18 08:39 570
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

С завтрашнего дня часть Киева останется без горячей воды 2020-05-18 22:00 291
Нацбанк предупредил о новых правилах снятия налички 2020-05-18 21:30 375
Сегодня вступил в силу запрет на въезд грузового транспорта в Киев 2020-05-18 11:15 552
КАРТА Новая рабочая неделя в Украине начнется с холодов и дождей 2020-05-18 08:39 570

Лента

22:00 С завтрашнего дня часть Киева останется без горячей воды
21:30 Нацбанк предупредил о новых правилах снятия налички
21:00 Крым "умирает" без воды: названы главные причины грандиозного провала оккупантов
20:30 Стало известно имя соперника 53-летнего Тайсона в его первом бою после возвращения
20:00 Ученые назвали занятие, которое во время пандемии коронавируса делает людей счастливее
19:30 Без массажей, фитнес-баров, полотенец и бассейнов. Минздрав опубликовал правила работы спортзалов в Украине
19:00 Зеленский решил ввести двойное гражданство в Украине, скандальный закон уже в Раде
18:30 В МОН дали рекомендации вузам по проведению зачетов и экзаменов
18:00 МОН призывает правительство открыть учебные заведения
17:30 Без ковров, полотенец и игрушек: Минздрав озвучил условия работы детсадов