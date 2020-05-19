Украина Электрички по Украине могут не запустить даже после полной отмены карантина

2020-05-21 11:12 915

Электрички могут не заработать после карантина, поскольку местные власти задолжали "Узализныце" 500 млн грн за льготников, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Как сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, за 2019 и первый квартал 2020 года компания не получила более 500 млн грн компенсации за проезд льготников, перевозчику выплатили только 20%.

"Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина", - заявил Юрик.

Лидерами в задолженности являются город Киев (долг 59 млн грн), Львовская область (долг 61,4 млн грн из 68,7 млн грн), Харьковская область (долг 60,4 млн грн из 68 млн грн).

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что возобновить полноценную работу междугороднего транспорта в Украине можно будет лишь на третьем этапе ослабления карантина.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире