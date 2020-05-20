Украина В НБУ рассказали, куда уйдет вся сумма нового транша кредита МВФ

2020-05-21 10:11 297
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В Нацбанке заявили, что получение средств от Международного валютного фонда является вопросом ближайших недель и традиционных для МВФ процедур. Об этом шла речь во время встречи руководства НБУ с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.  

"На прошлой неделе Верховная Рада приняла банковский законопроект. Мы ожидаем, что в ближайшие дни его подпишет Президент. А дальше получения средств от Международного валютного фонда - это вопрос нескольких ближайших недель и традиционных процедур, установленных в МВФ", - заявил глава НБУ Яков Смолий, передает пресс-служба Нацбанка.

В НБУ отметили, что вся сумма кредита пойдет туда, где эти средства сегодня больше всего нужны: непосредственно в госбюджет.

Во время встречи стороны обсудили влияние коронакризиса на украинскую экономику, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, а также антикризисную политику государства.

Великобритания ранее профинансировала подготовку экспертов НБУ Банком Англии и сейчас помогает НБУ работать над обеспечением доступности финансовых услуг в рамках проекта, реализованы Международной финансовой корпорацией при софинансировании Швейцарии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай когда закончится пандемия Covid-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

После продления карантина в Украине снова начали дорожать евро и доллар

2020-05-21 12:16 204

Курс валют в Украине: доллар продолжает падение, а евро начал дорожать

2020-05-19 11:40 672

Официальный и реальный курс валют на 15 мая - почем доллар и евро

2020-05-15 12:41 1443

Курс валют: доллар в Украине быстро приближается к отметке 25 грн

2020-05-14 12:44 2025

Еще новости в разделе "Украина"

Электрички по Украине могут не запустить даже после полной отмены карантина

2020-05-21 11:12 915

КАРТА Сегодня дожди прекратятся, но к резкого потепления ждать не стоит

2020-05-21 10:38 237

В НБУ рассказали, куда уйдет вся сумма нового транша кредита МВФ

2020-05-21 10:11 297

22 мая в Киеве запустят общественный транспорт - ограничения и требования к пассажирам

2020-05-21 08:09 459
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Электрички по Украине могут не запустить даже после полной отмены карантина 2020-05-21 11:12 915
КАРТА Сегодня дожди прекратятся, но к резкого потепления ждать не стоит 2020-05-21 10:38 237
В НБУ рассказали, куда уйдет вся сумма нового транша кредита МВФ 2020-05-21 10:11 297
22 мая в Киеве запустят общественный транспорт - ограничения и требования к пассажирам 2020-05-21 08:09 459

Лента

14:47 Зеленский хочет видеть мэром Киева человека, причастного к смерти ребенка?
14:46 В США начали отслеживать зараженных коронавирусом через приложения Apple и Google
14:12 В Минэкономики подсчитали, кому уже помогло смягчение карантина
13:41 В Мрнсоцполитики заявили, что данные ЮНИСЕФ о бедности в Украине неверны
13:15 В Украине резко возросло число новых случаев заражения - что происходит в регионах
12:44 В разгар пандемии Трамп захотел провести очный саммит G7 в Вашингтоне
12:16 После продления карантина в Украине снова начали дорожать евро и доллар
11:39 Глава МОЗ отправился проверять самый зараженный регион Украины
11:12 Электрички по Украине могут не запустить даже после полной отмены карантина
КАРТА 10:38 Сегодня дожди прекратятся, но к резкого потепления ждать не стоит