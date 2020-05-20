Украина Каждый второй украинец считает запрет соцсетей РФ ограничением своих прав

2020-05-20 12:43 180
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Половина украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей на территории Украины.

Как показал опрос Киевского международного института социологии, 50% украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей и то, что это приводит к ограничению прав граждан. При этом 36% респондентов считают это необходимым шагом для защиты государства.

Опрос был проведен с 14 по 17 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. 

Напомним, 15 мая 2017 года Петр Порошенко своим указом привел в действие решение СНБО о запрете  в Украине российских компаний, в том числе соцетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Президент Владимир Зеленский 14 мая 2020 года этот указ продлил.

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Украина

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