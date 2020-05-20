Украина Синоптик предупредила о ночных заморозках

2020-05-20 21:30 156

В ближайшие две-три ночи в Украине будет высока вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины. Об этом на своей странице в сооцсети написала синоптик Наталья Диденко, которая предупредила, что куртки и плащи пока не стоит убирать далеко в шкаф.

По ее словам, 21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди с прояснениями, которых будет больше в центральных обпастях (карта 1).

"Ветер северо-западный, 5-12 м / с, на Западе и Севере с сильными порывами. Температура воздуха ближайшей ночью - низкая, +2-7 градусов, на юге +7-13 градусов", - прогнозирует синоптик.

По словам Диденко, днем в четверг в Украине потеплеет до + 12-18 градусов, на юге местами до +20.

"В Киеве 21-го мая ночью будет ясно, сухо, завтра днем - периодически дождь. Температура воздуха ближайшей ночью + 4 + 7 градусов, в окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, завтра днем +14 градусов" - пишет синоптик и добавляет, что небольшое потепление придет только на следующей неделе.