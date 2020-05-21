Украина ЮНИСЕФ обнародовал шокирующий доклад по условиям жизни в Украине во время карантина

2020-05-22 21:36 177
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Фонд ЮНИСЕФ провел исследование и выяснил, сколько украинцев проводят карантин в самых некомфортных условиях, об этом говорится в отчете на сайте организации.

Эксперты отмечают, что неравенство жилищных условий делает определенные группы населения особенно уязвимыми во время общенационального карантина. Анализ показал, что существует значительное неравенство условий проживания (наличие водопровода, канализации и горячего водоснабжения) между 10% самых богатых и 10% самых бедных.

Кроме того, неравенство жилищных условий отмечается в разрезе город – село. 67,5% жителей крупных городов отметили наличие горячего водоснабжения, в сельской местности таких оказалось лишь 19,2%.

Также 33,4% семей с детьми в сельской местности указали на отсутствие в домохозяйстве водопровода в связи с нехваткой средств, 35,1% не имеют ванны или душевой комнаты внутри жилья, а 43,8% – туалета внутри жилья.

Среди всех украинских домохозяйств эти показатели примерно вдвое ниже.

В сложных условиях во время карантина оказались семьи с детьми, особенно семьи с тремя и более детьми. Среди многодетных семей больше половины проживают в квартирах, площадь которых не превышает 40 м2.

Каждый десятый ребенок в городах страдает от крайне недостаточной жилой площади (менее 5 м2 на человека). Особенно уязвимыми являются городские семьи с детьми до шести лет: среди этой категории 12,2% семей живут в условиях, при которых жилая площадь не превышает 5 м2 на человека.

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Украина

ЮНИСЕФ обнародовал шокирующий доклад по условиям жизни в Украине во время карантина 2020-05-22 21:36 177
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