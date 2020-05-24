Украина Пенсии будут платить по-новому, Кабмин решил резко изменить правила: кто получит деньги первым

2020-05-24 11:30 20949
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Украинское правительство хочет изменить правила начисления пенсий гражданам, введя в силу три программы

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Украины.

Так, проект закона находится этапе общественного обсуждения и пока не зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предусматривает создание трех профессиональных пенсионных программ: право на получение пенсионных выплат в 50 лет; получение пенсионных выплат при достижении 55 лет и возможность взять участие в накопительной системе на условиях, которые определены в коллективных договорах, которые дадут возможность получать выплаты после 55 лет.

Уточняется, что к первой категории будут относить людей, которые работают в особенно тяжелых условиях. Ко второй тех, кто работает с вредными и тяжелыми условиями труда.

Кроме того, предусматривается снижение размера единого социального взноса: 15% для первой программы; 7% для второй программы и не менее 3% для третьей программы.

Ранее мы рассказывали, что после смены пенсионной системы украинцев будут по-новому отправлять на заслуженный отдых.

Нововведения, прописанные в законопроекте от Минсоцполитки, коснутся не всех. В документе предлагают копить себе на пенсию украинцам не старше 35 лет из числа списка претендентов на льготные выплаты.

Речь идет о так называемых списках №1 и №2. В них входят, те украинцы, которые трудится на вредных и тяжелых производствах: металлурги, шахтеры, работники ферросплавы и трубных предприятий, энергетики, химпрома и др. 

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