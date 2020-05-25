Мир Премьер-министра Израиля начали судить за мошенничество и коррупцию

2020-05-25 15:12 156

В Израиле состоялось первое заседание Окружного суда Иерусалима по трем делам, возбужденным в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Оно длилось около часа.

Как сообщает The Times of Israel, Нетаньяху настаивал на видеотрансляции всего процесса, но суд отказал ему в этом. Внутри зала суда присутствовали порядка двух десятков человек, все они были в защитных масках в соответствии с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса.

По данным Yedioth Ahronoth, заседание носило технический характер, рассмотрение дел по существу может начаться через полгода или год. Издание напоминило, что дело предшественника Нетаньяху Эхуда Ольмерта было открыто в 2007 году, а в суд оно было передано в августе 2009 года. И лишь в сентябре 2012 года он был признан виновным, а окончательный приговор был вынесен только в мае 2014 года.

К моменту начала судебного процесса над ним Ольмерт уже ушел с поста руководителя кабмина.

Следующее заседание по делам против Нетаньяху состоится 19 июля и будет проходить без участия премьера.

Напомним, Нетаньяху обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Сам премьер все обвинения в свой адрес отрицает и называет их "предвзятыми и преувеличенными". Также он заявил, что стал "жертвой охоты на ведьм", которую ведут СМИ и его оппоненты. Премьер обвинил полицию и прокуратуру в попытке "государственного переворота с помощью ложных обвинений" и призвал к расследованию действий самих следователей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире