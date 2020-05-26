Украина Град, шквалы и не только: синоптики рассказали, каким будет июнь в Украине

2020-05-26 17:00 195

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Украине в июне.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах +18..+22 градуса (в горах +14..+15 градусов), что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Количество осадков в июне ожидается на уровне 43-90 мм, в Карпатах и на Прикарпатье - 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Гидрометцентр также приводит краткую климатическую характеристику июня в целом.

Средняя температура воздуха в этом месяце, как правило, составляет от +16 до +21 градуса, в горных районах - от +9 до +15 градусов.

Абсолютный максимум температуры воздуха обычно составляет от +32 до +39 градусов, в горных районах от +24 до +31 градуса, абсолютный минимум - от 0 до +7 градусов, в отдельных районах северных, восточных и западных областей возможно снижение температуры до 0..-3 градусов, на высокогорье Карпат - до -5 градусов.

Среднее количество осадков за месяц, как правило, составляет 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и на Прикарпатье - до 100-187 мм.

В июне по сравнению с маем обычно усиливаются грозы, возможны град, шквалы, сильные дожди и ливни.

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