Цены на бензин и автогаз резко изменились

Водителей предупредили о подорожании топлива
В третьей декаде мая снижение цен на топливо остановилось. В одних регионах цены не изменились, а в других регионах - незначительно пошли вверх, от 1 коп./л до 10-14 коп./л.
Об этом сообщает Сегодня.
Цены на сжиженный газ начали расти, причем также быстро, как и дешевели.
По мнению аналитиков, закончился период удешевления топлива, связанный с низкой стоимостью нефти, и теперь цены будут только расти. Тем более что и цена на нефть начала стабилизироваться и постепенно возвращает утраченные ценовые позиции.
Разница между самыми низкими и высокими ценами, в зависимости от региона, сократилась по всем видам топлива. Особенно это заметно по автогазу, где разница сократилась в три раза, - с 14% до 4,6%.
Так:
По А-95 - 12,2%, (2,51 грн /л, - 4 коп./л), было 12,4%;
По А-92 - разброс цен составил 13,7% (2,68 грн /л, - 4 коп./л), было 13,9%;
По автогазу - 4,6% (44 коп./л, - 74 коп./л), было 14%;
По дизелю - 11,7% (2,35 грн /л, - 1 коп./л), было 11,8%.
Цена на бензин по Украине:
- Средняя стоимость - 21,85 грн/л (+ 2 коп./л);
- Самая высокая цена - в Луганской области - 23,14 грн/л (не изменилась);
- Самая низкая цена - в Сумской области 20,63 грн/л (+ 4 коп./л).
Цена LPG по Украине:
- Средняя стоимость - 9,76 грн/л (+ 87 коп./л);
- Самая высокая цена - в Луганской области - 9,95 грн/л (+ 83 коп./л);
- Самая низкая цена - в Киевской области - 9,51 грн/л (+1,09 грн/л).
Цена ДТ по Украине:
- Средняя стоимость - 21,28 грн /л (+2 коп./л);
- Самая высокая цена - в Луганской области - 22,41 грн/л (не изменилась);
- Самая низкая цена - в Харьковской области - 20,06 грн/л (+ 1 коп./л).
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире