Украина Цены на бензин и автогаз резко изменились

2020-05-26 18:30 69

Водителей предупредили о подорожании топлива

В третьей декаде мая снижение цен на топливо остановилось. В одних регионах цены не изменились, а в других регионах - незначительно пошли вверх, от 1 коп./л до 10-14 коп./л.

Об этом сообщает Сегодня.

Цены на сжиженный газ начали расти, причем также быстро, как и дешевели.

По мнению аналитиков, закончился период удешевления топлива, связанный с низкой стоимостью нефти, и теперь цены будут только расти. Тем более что и цена на нефть начала стабилизироваться и постепенно возвращает утраченные ценовые позиции.

Разница между самыми низкими и высокими ценами, в зависимости от региона, сократилась по всем видам топлива. Особенно это заметно по автогазу, где разница сократилась в три раза, - с 14% до 4,6%.

Так:

По А-95 - 12,2%, (2,51 грн /л, - 4 коп./л), было 12,4%;

По А-92 - разброс цен составил 13,7% (2,68 грн /л, - 4 коп./л), было 13,9%;

По автогазу - 4,6% (44 коп./л, - 74 коп./л), было 14%;

По дизелю - 11,7% (2,35 грн /л, - 1 коп./л), было 11,8%.

Цена на бензин по Украине:

- Средняя стоимость - 21,85 грн/л (+ 2 коп./л);

- Самая высокая цена - в Луганской области - 23,14 грн/л (не изменилась);

- Самая низкая цена - в Сумской области 20,63 грн/л (+ 4 коп./л).

Цены на бензин

Цена LPG по Украине:

- Средняя стоимость - 9,76 грн/л (+ 87 коп./л);

- Самая высокая цена - в Луганской области - 9,95 грн/л (+ 83 коп./л);

- Самая низкая цена - в Киевской области - 9,51 грн/л (+1,09 грн/л).

Цена ДТ по Украине:

- Средняя стоимость - 21,28 грн /л (+2 коп./л);

- Самая высокая цена - в Луганской области - 22,41 грн/л (не изменилась);

- Самая низкая цена - в Харьковской области - 20,06 грн/л (+ 1 коп./л).

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