Украина Укрзализныця начала продавать билеты на июнь - направления и номера поездов

2020-05-27 13:12 252

Укрзализныця начинает постепенное возобновление движения пассажирских поездов. Сегодня уже открыта продажа билетов на пять скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

"Продажа билетов открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты пока можно приобрести только онлайн. Продажа билетов через железнодорожные кассы будет возобновлена с 27 мая 2020 года.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов. Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Пока мобильное приложение не будет работать, просим пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов. О дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов будет сообщено дополнительно. Просим следить за информацией на официальном веб-сайте Укрзализныци", – добавили в компании.

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