Украина Авиасообщение в Украине могут возобновить с 15 июня - МОЗ раскрыл планы

2020-05-28 08:11 309

В Минздраве сообщили, что авиасообщение в Украине могут возобновить уже чуть более чем через джве недели - с 15 июня.

"Если мы говорим об авиасообщении, то согласно с планом выхода из карантина, оно начнется с 15 июня, но хочу напомнить, что при возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение Дій вдома, и быть там 14 дней", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам чиновника, украинцы могут выезжать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте.

"Никаких ограничений на сегодняшний день нет", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин принял решение о введении адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня. Это значит, что регионы смогут сами отменять ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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