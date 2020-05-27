Украина Кабмин изменил правила прописки в Украине

2020-05-27 21:00 315
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В Украине изменили правила прописки. Теперь при регистрации несовершеннолетнего не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей/одного из родителей или законного представителя. Такое решение Кабмин принял на заседании сегодня.

В случае отсутствия этих документов, если жилье в ипотеке или в доверительной собственности, регистрация места жительства будет производиться с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи (с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника).

Также теперь работник органа регистрации сможет проверить находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

В заявлении на регистрацию места жительства теперь можно указать, что жилье находится в ипотеке или доверительной собственности, как способ обеспечения исполнения обязательств.

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