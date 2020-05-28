Украина 1 июня Укрзализныця запустит первые поезда и электрички - какие направления открыты

2020-05-29 10:11 270
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"Укрзализныця" технически готова начать пассажирское сообщение по всем направлениям, но конкретные даты определяет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

"Укрзализныця" технически готова начать пассажирское сообщение. Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Чиновник отмечает, что на сегодня власти Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили восстановить движение.

В Тернопольской и Хмельницкой областях разрешили запустить только пригородное сообщение. Есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

К запуску с 1 июня готовы 42 поезда, но их количество может быть увеличено, поскольку остальные регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая.

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