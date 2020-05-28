В Украине запустили комплексную услугу по оформлению первых паспортов и ИНН для подростков ID-14.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Теперь граждане страны с 14 лет могут одновременно оформить паспорт и номер налогоплательщика (ИНН). Для этого надо прибыть в Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на назначение номера налогоплательщика. А после его получения - обратиться в отдел ГМС по оформлению паспорта. Такая процедура занимает всего около 15 минут и она бесплатная. Документы, которые действительны 4 года, возможно получить за 20 дней. Номер налогоплательщика не изменяется.
Получить услугу можно:
С собой надо иметь:
Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения - по месту жительства.
"Запуск услуги ID-14 уменьшает бюрократическая нагрузка на граждан, минимизируя количество визитов в госорганы", - говорится в сообщении.
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