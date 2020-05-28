Украина В Украине упростили получение первого паспорта и ИНН: где и как их оформить

2020-05-28 18:30 246
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В Украине запустили комплексную услугу по оформлению первых паспортов и ИНН для подростков ID-14.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Теперь граждане страны с 14 лет могут одновременно оформить паспорт и номер налогоплательщика (ИНН). Для этого надо прибыть в Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на назначение номера налогоплательщика. А после его получения - обратиться в отдел ГМС по оформлению паспорта. Такая процедура занимает всего около 15 минут и она бесплатная. Документы, которые действительны 4 года, возможно получить за 20 дней. Номер налогоплательщика не изменяется.

Получить услугу можно:

  • во всех отделах ГМС Украины;
  • в сети центров "Паспортный сервис";
  • в некоторых ЦНАП, предоставляющих паспортные услуги.

С собой надо иметь:

  • свидетельство о рождении;
  • справку о регистрации места жительства (при наличии);
  • документы, удостоверяющие личность одного из родителей.

Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения - по месту жительства.

"Запуск услуги ID-14 уменьшает бюрократическая нагрузка на граждан, минимизируя количество визитов в госорганы", - говорится в сообщении.

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